STORY: Bilder die vom Regiment Asow veröffentlicht wurden sollen einen Schusswechsel auf einem Gelände in der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol zeigen. Das Regiment ist eines von mehreren Freiwilligenbataillonen, die im Ukraine-Konflikt seit 2014 gegen prorussische Separatisten kämpfen. Die Angehörigen der ukrainischen Kämpfer im Stahlwerk Asowstal in Mariupol haben die Regierung in Kiew erneut darum gebeten, die Soldatinnen und Soldaten zu retten. Es gebe eine neue Verhandlungsrunde über einen Fahrplan für eine Evakuierungsoperation, hieß es aus der ukrainischen Regierung. Man arbeite eng mit dem Roten Kreuz sowie den Vereinten Nationen zusammen. Zudem habe sich die Türkei angeboten, in den Verhandlungen als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine zu agieren. Die Regierung in Kiew geht davon aus, dass wahrscheinlich Zehntausende von Menschen in Mariupol getötet wurden, seit Russland am 24. Februar in die Ukraine einmarschiert ist. In der Stadt ist die Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Strom und Heizung seit Wochen unterbrochen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland in einer Videobotschaft vor, verstärkt Schulen und Gesundheitseinrichtungen anzugreifen. Mehr als 100 Krankenhäuser seien vollständig zerstört worden, sagte Selenskyj. Russland habe in der Ukraine eine taktische Niederlage erlitten, wolle dies aber nicht zugeben.

