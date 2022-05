STORY: Brennende Häuser nach einem russischen Raketenangriff auf einen Außenbezirk der ostukrainischen Großstadt Charkiw am Montag. Nach ukrainischen Angaben wurden dabei mehrere Menschen verletzt. Auch wenn die ukrainischen Truppen, die russischen Soldaten Anfang des Monats aus Charkiw zurückgedrängt hatten, liegt die Stadt weiterhin in Reichweite der russischen Artillerie. Ein ähnliches Bild bot sich auch in der ukrainischen Großstadt Mykolaijw im Süden der Ukraine. Dort hatte ein russischer Raketenangriff erhebliche Schäden im Stadtzentrum verursacht. Nach Angaben des russischen Militärs wurde eine Werft in Mykolaijw beschossen. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Bei den schweren Kämpfen in der Ost-Ukraine haben die russischen Streitkräfte einem Separatistenanführer zufolge etwa ein Drittel der strategisch wichtigen Stadt Sjewjerodonezk unter ihre Kontrolle gebracht. Die Truppen kämen aber nicht so schnell voran, wie man es sich erhofft habe, zitierte die russische Nachrichtenagentur Tass am Dienstag den Anführer der pro-russischen Separatistenregion Luhansk. In der Stadt tobten Kämpfe. Auch bei den Kämpfen im Süden leisten die ukrainischen Streitkräfte nach eigenen Angaben erbitterten Widerstand. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij sagte am Montag, die Lage in der östlichen Region Donbas, wo ukrainische Truppen gegen eine massive russische Offensive kämpfen, sei "weiterhin extrem schwierig".

