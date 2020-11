Das Anknipsen der Weihnachtsbeleuchtungen in den Innenstädten ist normalerweise alle Jahre wieder der Startschuss zu vorweihnachtlichem Beisammensein bei Glühwein und Pilz-Knoblauch-Pfanne. Auch 2020 ist etwa der Kudamm in Berlin zwar geschmückt, allein die Gemütlichkeit fehlt im Teil-Lockdown, und das wohl bis auf weiteres. So haben sich die Bundesländer zwar auf eine Lockerung der Kontaktbeschränkungen an Weihnachten und Silvester geeinigt, die geltenden Regeln sollen bis zum 20. Dezember aber noch einmal verschärft werden. Der Bund soll weiter für die angeordneten Schließungen von Gastronomie sowie Freizeit- und Kultureinrichtungen zahlen. In die entsprechenden Förderprogramme seien ausdrücklich auch Schausteller und Marktkaufleute einzubeziehen, so der Beschlussentwurf. Viele Passanten haben sich mit den besonderen Umständen schon arrangiert. O-TON DAVID SCHUSTER "Man kann ja nichts ändern an der Situation, so wie sie jetzt ist. Man muss sich damit arrangieren, das ist völlig ok. Aber dann zu hause mit der Familie zu feiern, das nehme ich mir raus. Ansonsten halte ich mich an alles was da ist." O-TON CHRISTINA LEISSERING "Ja, keiner hetzt rum, keiner gibt unnötig Geld aus. Keiner steht besoffen irgendwo rum. Es ist doch wunderbar." O-TON JULIETTE HENRY AUS LYON "Ich komme aus Frankreich und deswegen sind für mich die Weihnachtspläne in meine Heimat zu fahren irgendwie schon lange ausgefallen. Aber ich werde in Berlin bleiben und probieren was schönes draus zu machen, trotzdem." O-TON TOBY PEESE FROM AUSTRALIA "Ich liebe die Weihnachtsmärkte. Das gehört hier doch zu den schönsten Dingen. Ich hoffe dass es sie doch noch geben wird." Regional soll es die Möglichkeit zu einer früheren Öffnung geben, wenn die Zahl der Neuinfektionen dort unter die sogenannte 50er-Inzidenz sinkt. Ein generelles Böllerverbot an Sylvester soll es nicht geben, dafür aber keine öffentlichen Feuerwerke, um Massenansammlungen in der Silvesternacht zu vermeiden.

Mehr