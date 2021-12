(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) KARL LAUTERBACH (SPD) AM MITTWOCH IN BERLIN: "Der Haushaltsausschuss hat heute auf Vorschlag von Finanzminister Lindner 2,2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt für Impfstoff, der dringend benötigt wird. Wir kämpfen mit der Delta Variante. Wir müssen die Omicron Variante fürchten. Impfung ist der beste Schutz um dem zu begegnen." // "Die Menge Impfstoff, die zur Verfügung stand, hätte für eine sehr offensive Impfstoff-Kampagne nicht ausgereicht. Daher hatte ich Finanzminister Lindner um Hilfe gebeten, um kurzfristig Impfstoff zu beschaffen. Diese Beschaffungen laufen bereits bei der Kommission, der Europäischen Kommission, aber auch bei den Unternehmen selbst, die Impfstoffe verkaufen. Ich glaube, dass wir hier wirklich einen wichtigen Kauf heute vorbereiten. Und daher darf ich mich bedanken und gebe das Wort an Herrn Lindner." // CHRISTIAN LINDNER (FDP) AM MITTWOCH IN BERLIN: "Ja, meine Damen, meine Herren, wir machen Tempo beim Impfen. Wir nehmen Fahrt auf beim Boostern und müssen natürlich auch dafür sorgen, dass jetzt und im nächsten Jahr hinreichend viel Impfstoff zur Verfügung steht. Deshalb hat der Gesundheitsminister ja auch eine Inventur vorgenommen, geprüft, was wir haben. Nun gibt es die Möglichkeit, dass Deutschland für das nächste Jahr zusätzlichen Impfstoff beschaffen kann. Wir reden über 92 Millionen Dosen BionTech und Moderna, für die wir jetzt 2,2 Milliarden Euro aus unserer Vorsorge mobilisieren, damit die Impfkampagne auch im nächsten Jahr mit hoher Intensität weiter fortgesetzt werden kann. Freue mich sehr, dass das in ganz engen fachlichem Austausch, mit höchstem Tempo in der Abstimmung auch zwischen den beiden Ministerien möglich ist. Und ich glaube, es ist ein gutes Zeichen für die Zusammenarbeit."

