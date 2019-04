Einen Tag nach den Anschlägen auf Kirchen und Hotels in Sri Lanka ist in Colombo eine weitere Bombe explodiert. Zum Zeitpunkt der Explosion versuchte die Polizei, die in einem Kleinbus deponierte Bombe zu entschärfen. Das hat ein Augenzeuge berichtet. Der Sprengsatz detonierte in der Nähe einer Kirche, in der es schon gestern zu einer Explosion gekommen war. Die Polizei gab am Montag außerdem an, sie habe an der zentralen Busstation in Colombo zahlreiche Zünder für Bomben entdeckt. Es seien insgesamt 87, sagte ein Polizeisprecher. Sicherheitskräfte fahndeten im ganzen Land nach den Drahtziehern der Anschläge auf Kirchen und Hotels, bei denen am Ostersonntag 290 Menschen getötet und rund 500 verletzt wurden. Das Präsidialamt erklärte, der Präsident werde den Ausnahmezustand über das Land verhängen. Dieser solle von Mitternacht an gelten.