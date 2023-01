STORY: Die Ermittlungen in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen islamistisch motivierten Biowaffen-Anschlag halten weiter an. Dazu der Oberstaatsanwalt Holger Heming am Montag in Düsseldorf: Oberstaatsanwalt Holger Heming: "Nachdem wir gestern gegen die beiden Beschuldigten Haftbefehle wegen des Vorwurfs der Verabredung zu einem Verbrechen, nämlich zu einem Mord, erlangen konnten und diese sich jetzt in Untersuchungshaft befinden, hat es Hinweise darauf gegeben, dass der 32-jährige Beschuldigte über den Zugang zu zwei Garagen verfügt. Diese sind heute mit weitere gerichtliche Anordnung durchsucht worden. Dabei war zunächst ein Paket aufgefunden worden, das untersucht werden muss. Zu diesem Zweck sind auch teilweise Anwohner evakuiert worden. Jetzt sind die Durchsungsmaßnahmen aber abgeschlossen. Das Ergebnis ist: Wir haben keine beweisrelevanten Gegenstände dort, insbesondere keine gefährlichen Gegenstände oder Stoffe, auffinden können." Die Polizei hatte bei der Festnahme eines 32-jährigen Iraners und dessen Bruder in der Nacht zum Sonntag in Castrop-Rauxel zwar keine Giftstoffe gefunden. Allerdings seien elektronische Speichermedien beschlagnahmt worden. Nach Angaben der Behörden wird der Beschuldigte verdächtigt, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Dafür soll er sich laut der Polizei Cyanid und Rizin beschafft haben. Allerdings wurden bisher noch keine Beweise gefunden.

Mehr