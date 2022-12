STORY: Mindestens zwei weitere Geheimdokumente sollen in einem Haus des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in Florida gefunden worden sein, wie Insider berichten. Ein Bundesrichter hatte Trumps Anwälte angewiesen, nach weiterem geheimem Material zu suchen, das sich eventuell noch in seinem Besitz befinden könnte. Bereits am 8. August hatte das FBI Trumps Privatanwesen in Palm Beach durchsucht und dort vertrauliche, geheime und streng geheime Dokumente aus seiner Amtszeit beschlagnahmt. Das Justizministerium untersucht, ob Trump gegen Gesetze verstoßen hat, indem er nach seinem Abtritt als US-Präsident illegalerweise Unterlagen der US-Regierung aufbewahrt hat. Bei den Ermittlungen geht es unter anderem um mögliche Verstöße gegen Bundesgesetze und den Vorwurf der Behinderung der Justiz. Trump streitet ein Fehlverhalten ab und behauptet, die Ermittlungen seien eine politisch motivierte Hexenjagd.

