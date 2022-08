STORY: Der Transport von Getreide aus der Ukraine nimmt mehr als fünf Monate nach Kriegsbeginn langsam Fahrt auf. Am Freitag verließen im Rahmen der mit Russland vereinbarten Lockerung der Blockade drei weitere Frachter ukrainische Häfen am Schwarzen Meer. Leere Schiffe sind zudem auf dem Weg in die Ukraine. Laut türkischem Verteidigungsministerium und Augenzeugen verließen zwei Frachter den Hafen von Tschornomorsk und einer den Hafen von Odessa. Sie sollen insgesamt rund 58.000 Tonnen Getreide geladen haben. Die Zielhäfen der Frachter sollen in Irland, Großbritannien und der Türkei liegen. Die Lieferungen sollen helfen, Lebensmittelengpässe zu vermeiden. Am Montag war erstmals seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wieder ein Frachter mit Getreide ausgelaufen, der mittlerweile auf dem Weg Richtung Libanon ist. Zuvor hatten russische Streitkräfte über Monate ukrainische Häfen blockiert. Unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen hatten die Kriegsparteien im Juli ein Abkommen unterzeichnet, das die Wiederaufnahme der Exporte vorsieht - ein seltener diplomatischer Erfolg in dem Konflikt.

