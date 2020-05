Am Montag gab es in Italien weiterere Lockerungen der sehr strengen Maßnahmen des Landes gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Sie wurden am 10. März ausgerufen und werden nun von der Regierung schrittweise zurückgenommen. Das Ganze passiert vor dem Hintergrund der geringeren Infektionszahlen. Sie sind nun wieder auf einem Stand, wie man ihn Anfang März hatte. Und es werden auch wieder deutlich mehr Betten für Intensivpflege in den Krankenhäusern frei. Das sorgt natürlich zum einen für Erleichterung - besonders in den Großstädten wie hier in Rom - aber zum anderen ist die Krise nach den strengen Ausgangssperren und Reisbeschränkungen fast überall zu spüren, wie auch der Barbesitzer im Centro Storico der italienischen Hauptstadt am Montag betonte: "Wir waren zwar während der Krise immer geöffnet für den Verkauf von Zigaretten, aber heute versuchen wir, die Bar wieder zu Laufen zu bringen, in der Hoffnung, dass die Kunden kommen. Unser Problem ist, dass keine Touristen da sind. Dies ist eine erste kleine Wiedereröffnung. Es ist in OK für Angestellte und Geschäfte. Aber ich denke, es fehlen die Touristen. Wir werden sehen, wie es läuft." Auch in Mailand, einem heftigen Hotspot der Corona-Krise in Italien, freuen sich die Menschen nun darüber, dass Bars, Friseure und Geschäfte wieder geöffnet sind. Auch wenn hier weiterhin strenge Abstands- und Hygieneregeln gelten. Der nächste Schritt der Lockerungen ist für Anfang Juni geplant. Dann soll unter anderem die 14-tägige Quarantäne für Reisende aus dem europäischen Ausland wegfallen. Womit auch der In- und ausländische Tourismus wieder anlaufen könnte. Voraussetzung ist natürlich, dass die Infektionszahlen weiterhin unter Kontrolle bleiben. Ansonsten droht den Italienern erneut die nur allzu bekannte Erfahrung eines strengen Lockdowns.