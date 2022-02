STORY: Abflug nach Rumänien – die Bundeswehr hat am Donnerstag drei weitere Kampfflugzeuge nach Rumänien verlegt. Dort sollen sie im Rahmen der NATO an der Luftraumüberwachung an der Ostflanke des Bündnisses teilnehmen. Auch die USA haben ihre Präsenz in Rumänien und anderen osteuropäischen NATO-Staaten verstärkt. Neben Flugzeugen sind auch weitere gepanzerte Fahrzeuge eingetroffen. Großbritannien hat weitere Kräfte ins Baltikum gebracht. Die Bundesregierung will der Nato nach einem Bericht des "Spiegel" mehr Kräfte für die Ostflanke des Bündnisses zur Verfügung stellen. In den Plänen geht es offenbar um eine Infanterie-Kompanie mit rund 150 Soldaten mit "Boxer"-Radpanzern. Daneben könnte Deutschland das "Patriot"-Flugabwehrraketensystem etwa für das Baltikum anbieten. Zudem wolle die Regierung für Nato-Missionen in der Nord- und Ostsee eine Korvette und eine Fregatte bereitstellen. Das Verteidigungsministerium war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

