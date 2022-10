STORY: Die Menschen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew waren am Dienstag nach Angriffen durch russische Raketen mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Allerdings ist der Beschuss durch die russische Armee noch nicht beendet. Denn Russland setzte die Angriffe auf ukrainische Städte fort. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte in seiner abendlichen Videoansprache, Russland habe 28 weitere Raketen abgefeuert. Hinzu seien Angriffe mit 15 Drohnen gekommen, die aber fast alle von der ukrainischen Armee abgeschossen worden seien, fügte er hinzu. Die ukrainische Regierung bedankte sich auch für Waffenlieferungen aus Deutschland und den USA. Unter anderem sei das Abwehrsystem Iris-T aus Deutschland bereits angekommen. Und auch Raketenwerfersysteme aus den USA seine unterwegs. Damit habe eine neue Ära der Luftverteidigung in der Ukraine begonnen, hieß es aus Regierungskreisen.

