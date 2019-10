Der britische Premierminister Boris Johnson ist am Montagabend erneut im Parlament gescheitert. Johnson hatte vorgezogene Neuwahlen am 12. Dezember beantragt. Bei der Abstimmung verfehlte der Antrag allerdings die nötige Mehrheit von zwei Drittel der Stimmen. Obwohl Johnson bereits drei Mal mit seinem Vorhaben gescheitert ist, zeigte er nach der Abstimmung Kampfgeist. Er kündigte an, am Dienstag erneut eine Abstimmung zu beantragen. Seit ein Abgeordneter der Konservativen zur Opposition übergelaufen ist, hat der Premierminister keine Mehrheit mehr. Auch andere Parteikollegen verweigerten ihm in wichtigen Abstimmungen die Gefolgschaft. Die Opposition will verhindern, dass Johnson Großbritannien ohne Austrittsvertrag aus der EU führt. Ein neues Parlament könnte wieder für klare Mehrheiten sorgen, so das Kalkül von Johnson.