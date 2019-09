Nach dem Unglück auf einem Ausflugsboot in Kalifornien am Montag wurden weitere Opfer geborgen. 39 Menschen hatten sich an Bord des Boots gefunden, fünf Crewmitglieder hatten sich retten können, doch 34 Menschen, die sich unter Deck befunden hatten, waren verunglückt. Jennifer Homendy, eine Mitarbeiterin der Nationalen Behörde für Transportsicherheit, teilte am Mittwoch mit, dass 33 Leichen geborgen werden konnten. "Ich habe heute zwei Stunden lang mit den Hinterbliebenen verbracht. Wir kümmern uns jetzt in erster Linie um sie. Sie werden eine Gelegenheit bekommen, um alle Fragen zu stellen, die sie wollen, wir haben sie so ausführlich informiert, wie wir derzeit können." Die überlebenden Crew-Mitglieder seien interviewed worden und hätten sich dabei sehr kooperativ gezeigt, so Homendy. Derzeit befindet sich das gesunken Boot The Conception vor der Insel Santa Cruz in etwa 20 Meter Tiefe, von wo aus es bald gehoben werden soll.