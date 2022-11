STORY: Die Rekord-Regenfälle am Wochenende waren zu viel für den Wyangala-Damm in New South Wales. Der Bundesstaat im Südosten Australiens leidet erneut unter schweren Überschwemmungen. Westlich der Metropole Sydney fielen bis Montagmorgen über 120 Millimeter Regen innerhalb von 24 Stunden, laut Wetterdaten die höchste Tagesmenge seit fast 120 Jahren. In New South Wales und dem benachbarten Bundesstaat Victoria wurden bis Dienstag etwa 200 Rettungseinsätze durchgeführt. Dutzende Menschen, die von den Fluten eingeschlossen waren, mussten mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht werden. Es ist bereits die vierte Flutkatastrophe, die den Osten Australiens in diesem Jahr trifft. Die jüngsten Überschwemmungen dauern schon seit drei Monaten an. Zu den Ursachen zählt auch das seltene Wetterphänomen La Nina, das alle paar Jahre mehr Regen bringt, diesmal offenbar besonders viel.

