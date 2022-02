Die USA haben die Entsendung von Soldaten nach Polen fortgesetzt. Am Montagmorgen traf ein weiterer Transport mit Material und Truppen auf einem Flughafen im Südosten des Landes ein. Die Soldaten sind Teil von insgesamt 2000 US-Soldaten, die die Regierung in Washington zur Verstärkung nach Europa schickt. Der Westen befürchtet, dass Russland eine Invasion der Ukraine vorbereitet. Die Regierung in Moskau hat das wiederholt zurückgewiesen. Am Wochenende hatte jedoch auch Russland weitere Truppen nach Weißrussland und die Grenzregion zur Ukraine verlegt. Unterdessen gehen die diplomatischen Bemühungen um eine Lösung der Ukraine-Krise weiter. Bundeskanzler Olaf Scholz will bei seinem Antrittsbesuch in den USA mit Präsident Joe Biden über die Ukraine sprechen. Außenministerin Annalena Baerbock reist zu Gesprächen nach Kiew und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron wird in Moskau erwartet.

Mehr