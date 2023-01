STORY: Nach dem gewaltsamen Tod des US-Amerikaners Tyre Nichols nach einer Verkehrskontrolle in der Stadt Memphis ist ein weiterer Polizist vom Dienst suspendiert worden. Seine Rolle in dem Fall solle untersucht werden, teilten die Behörden im US-Bundesstaat Tennessee mit. Zuvor waren bereits fünf Beamte entlassen und wegen Mordes zweiten Grades an dem 29-Jährigen angeklagt worden. Beklemmende Bilder der Polizei-Bodycams zeigen, wie Polizisten Nichols nach der Verkehrskontrolle am 7. Januar in der Nachbarschaft seiner Mutter brutal zusammenschlagen. Drei Tage später stirbt der junge Mann. Die Feuerwehr von Memphis gab am Montag bekannt, sie habe zwei Rettungssanitäter entlassen, sie hätten keine angemessene medizinische Versorgung geleistet, hieß es. Der Fahrer des Einsatzfahrzeugs wurde ebenfalls entlassen. Der Vorfall hat erneut Proteste gegen Polizeigewalt ausgelöst, vor allem bei Schwarzen US-Bürgern. Demonstranten forderten am Wochenende, die an dem Einsatz beteiligten Beamten zu identifizieren. Die fünf angeklagten Polizisten sind Afroamerikaner, ebenso wie das Opfer. Der nun suspendierte Beamte ist weiß.

