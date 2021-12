Der britische Brexit-Minister David Frost tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Grund für seinen Rückzug seien Sorgen um den Kurs der Regierung, schreibt Frost in einem Brief an Premierminister Boris Johnson am Samstagabend. Damit bestätigte er einen Bericht der Zeitung "Mail on Sunday". Laut der Zeitung war Frost über Johnsons politische Entscheidungen frustriert. Dazu sollen die Corona-Beschränkungen gehören. Auch die höheren Ausgaben für den Weg zur Klimaneutralität sowie Steueranhebungen sollen Frost ein Dorn im Auge gewesen sein. Johnson steht wegen der Corona-Politik und Skandalen in seiner Partei stark unter Druck. Frosts Rücktritt ist ein weiterer Schlag ins Kontor für Johnson.

