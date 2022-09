STORY: Heftige Winde, starker Regen und hohe Wellen. Der Taifun Muifa ist am Montag auf die japanische Präfektur Okinawa getroffen. Bäume stürzen um und Straßen wurden überflutet. Meldungen über Verletzte gab es zunächst nicht. Beamte der japanischen Wetterbehörde warnten, dass die Winde in der Nähe des Sturmzentrums Geschwindigkeiten von bis zu 144 Stundenkilometern erreichen könnten. Es seien Böen von bis zu 216 Stundenkilometern möglich, hieß es. Es ist bereits der 12. Sturm der diesjährigen Taifunsaison im Pazifik. Die Meteorologen erwarten, dass er in den kommenden Tagen weiter nach Norden in Richtung der Ostküste Chinas ziehen wird.

