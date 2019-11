Am Rande der seit Monaten tobenden Proteste gegen die Regierung in Hongkong hat es einen weiteren Toten gegeben. Nach offiziellen Angaben erlag ein 70-jähriger Mann seinen schweren Verletzungen. Nach lokalen Medienberichten war er am Mittwoch in einer Auseinandersetzung zwischen Anti-Regierungsdemonstranten und Anwohnern von einem Pflasterstein am Kopf getroffen worden. Der Fall werde untersucht, sagte Chan Tin-Chu von der Hongkonger Polizei: "Wir können sagen, dass der 70-jährige Mann ein Mitarbeiter der Stadtreinigung war. Er war zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht bei der Arbeit. Er hatte gerade Mittagspause. Er hatte keinen Streit mit irgendjemanden und er hat auch nicht die Straße gereinigt. Nach einem Video, dass am Tatort entstanden sein soll, ging er nur vorbei und wurde vorsätzlich mit einem Ziegelstein beworfen, daran ist er später gestorben. Das sind die Fakten, die wir bisher wissen." Die Gewalt in Hongkong war in den vergangenen Tagen eskaliert. Am Montag hatte ein Polizist einem jungen Demonstranten in den Bauch geschossen. Ebenfalls am Montag zündete ein radikaler Demonstrant einen Sympathisanten der Regierung an. Die seit Monaten anhaltenden Proteste in der chinesischen Sonderverwaltungsregion richten sich gegen den wachsenden Einfluss Chinas auf die Regierung der ehemaligen Kronkolonie.