Trotz des Wirbels um die verspätete Übermittlung von Corona-Test-Ergebnisse in Bayern war auch am Donnerstag der Andrang bei den Teststationen in Grenznähe zu Österreich groß. An der Teststation der Autobahn-Raststätte 'Hochfelln' etwa bildeten sich lange Fahrzeugschlangen von Reiserückkehrern. Auf Hinweiszetteln wurden die Testwilligen auf die Möglichkeit zur digitalen Registrierung mit einem QR-Code aufmerksam gemacht. Dadurch, so heißt es auf den entsprechenden Formularen, verringere sich die Wartezeit. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die bayerischen Gesundheitsbehörden bei der Testung von auf dem Landweg Einreisenden offensichtlich schlampig gearbeitet hatten. Wie Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml am Mittwoch in München mitteilte, waren rund 44.000 Corona-Test-Befunde mit erheblichem Verzug übermittelt worden. Das Problem war demzufolge, dass rund 60.000 Tests händisch eingegeben werden mussten, was zu dem starken Zeitverzug geführt habe. Besonders ärgerlich sei - so Huml - dass darunter rund 900 positive Befunde seien, über die die Betroffenen noch gar nicht informiert seien. Die Opposition in Bayern hatte diese Panne heftig kritisiert, auch Forderungen nach dem Rücktritt Hummls waren laut geworden. Erst am Montag hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach einer Kabinettsitzung in Nürnberg angekündigt, dass sein Land die Corona-Tests für Reiserückkehrer massiv ausweite. Die tägliche Kapazität sei bis Anfang August auf 55.000 Tests erhöht worden. Zudem plane Bayern jeweils einen Folgetest einige Tage nach der Einreise. Dafür würden in allen Landkreisen und kreisfreien Städten Testzentren eingerichtet, hieß es.

