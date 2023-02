STORY: Es ist der Abend des traditionellen Fastenbrechens in der Alevitischen Gemeinde in München. Jedes Jahr in der zweiten Februarwoche feiert die Glaubensgemeinschaft die "Woche des Hızır". Nach dem alevitischen Glauben kommt der Schutzheilige allen Menschen, die gerade in Not sind, zu Hilfe. Beim gemeinsamen Fastengebet gedenken die Männer und Frauen der Opfer des Erdbebens, wie Musa Celik, der Vorsitzende der Alevitischen Gemeinde München, erklärt: "Die Aleviten glauben an „Hızır“. Er ist der Schutzpatron quasi. Er hilft denen, die in Not sind. Und wir hoffen, dass er den Leuten in der Erdbeben-Region hilft und als Schutzpatron dient und immer mehr Leute überleben und aus den Ruinen rausbekommen.“ Die Mitglieder der alevitischen Gemeinde in München sind tief erschüttert. Viele haben Verwandte und Bekannte verloren. Sie hoffen verzweifelt auf Nachrichten aus dem Erdbebengebiet. Dilek Bilenler ist die zweite Vorsitzende der alevitischen Gemeinde München. Ihre Familie kommt aus Malatya: "Ich habe gestern Abend das erste Mal mit meinem Cousin telefonieren können und ich rede überhaupt nicht über Immobilienschäden oder sonst irgendwas - wir sind einfach nur wahnsinnig froh darüber, dass meine Familie tatsächlich keine Todesopfer hat. Das sieht aber bei anderen Gemeindemitgliedern ganz, ganz anders aus. Die Tage hat mich jemand angerufen und hat gesagt: Kann ich eure Arbeit noch unterstützen? Denn ab morgen bin ich nicht mehr da. Ich werde in die Türkei fliegen und Leichen bergen.“ Nach dem gemeinsamen Fastenbrechen sitzt die Gemeinde noch lange zusammen, tauscht ihre Gefühle und Gedanken aus. Andere packen weiter Kartons mit dringend benötigten Medikamenten. Die Spendenbereitschaft ist weiterhin riesig. Und die Gemeindemitglieder sind entschlossen, weiterhin Hilfe zu leisten, um wenigstens so das Leid der Opfer im Erdbebengebiet ein wenig zu lindern.

Mehr