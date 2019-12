Was Mitglieder der Protestgruppe Extinction Rebellion von den Beschlüssen der Weltklimakonferenz in Madrid halten, machten sie bereits am Samstag vor dem Gebäude des Events deutlich. Für sie ist das alles Mist. Und um das zu zeigen, brachte ein Lkw eine große Ladung Erde mit Pferdekot vermischt und deponierte den Berg gut sichtbar auf der Straße. Ronan McNern, Sprecher von Extinction Rebellion am Samstag in Madrid: "Das Ziel von heute ist, denn wir sind in den letzten Zügen des Klimagipfels, die Regierungen da drinnen wachzurütteln und Druck zu machen. Und... Oh, ich habe einen sehr wichtigen Punkt vergessen. Kennen Sie die Kunst mit etwas sehr Stinkendem etwas sehr Duftendes wachsen zu lassen? Nun wir hoffen, dass dieser Mist am Ende, die Welt nach Rosen riechen zu läst." Der Abschluss der Klimakonferenz verzögerte sich so lange, wie noch nie zuvor. Geplant war die Bekanntgabe der Beschlüsse bereits am Freitag. Doch erst am Sonntag war es dann endlich soweit. Mit rund 40 Stunden Verspätung einigten sich die Abgesandten von etwa 200 Staaten auf ein gemeinsames Abschlussdokument. Allerdings wurden wichtige Entscheidungen auf den nächsten Gipfel in einem Jahr im schottischen Glasgow verschoben. Im kommenden Jahr sollten die Staaten eigentlich neue, ehrgeizigere Ziele im Kampf gegen den Klimawandel verbindlich zusagen. Alle fünf Jahre sollte es solche Verschärfungen geben, das sah der Pariser Klimaschutzvertrag vor. Anders gilt das Ziel, die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu halten, als nicht erreichbar. Doch viele Staaten waren da nur zu unverbindlichen Aussagen bereit. Damit ist der Weltklimagipfel von Madrid weitgehend ergebnislos zu Ende gegangen.