Der weltgrößte Börsengang des Ölkonzerns Saudi Aramco ist ein Erfolg: Die Aktien der saudiarabischen Staatsfirma debütierten am Mittwoch mit 35,2 Riyal an der Börse in Riad. Das ist ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis. Der Marktwert von Saudi Aramco kletterte dadurch auf knapp 1,9 Billionen Dollar - so viel ist weltweit kein anderes Unternehmen an der Börse wert. Jochen Stenzel Chefanalyst von CMC Markets am Mittwoch an der Frankfurter Börse mit seiner Einschätzung: "Ich würde sagen, er ist für Saudi-Arabien sehr wichtig. Die haben das größte Ölfeld der Welt, das Ghawarölfeld. Und wir wissen ja alle, dass das Öl keine endlose Zukunft hat. Und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um genau diesen Börsengang noch zu machen, um eben auch an Gelder zu kommen, das ja jetzt auch erlöst wurde, um in die Zukunft zu investieren. Es sind ja viele Investoren, die gesagt haben, das tragen wir nicht mit. Wir möchten nicht in Öl investieren, weil es eben gerade in Zeiten des Klimawandels, wo man sich Gedanken macht, wie kann man CO2 einsparen, keine zukunftsnachhaltige Investition ist." Dass der Börsengang ein Erfolg wird, war nicht unbedingt abzusehen. Das Interesse von internationalen Investoren an den Aktien des Ölgiganten war gering. Skepsis herrschte vor allem wegen der Debatte um den Klimawandel, der politischen Unwägbarkeiten am Golf und des Mangels an Transparenz bei Saudi Aramco. Die Anleger kommen vor allem aus Saudi Arabien und den Nachbarstaaten. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption beläuft sich das Emissionsvolumen auf insgesamt 29,4 Milliarden Dollar. Damit ist der Saudi-Aramco-Börsengang der größte der Welt.