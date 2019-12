In Madrid hat am Montag die UN-Klimakonferenz begonnen. Knapp zwei Wochen lang wollen Vertreter von rund 200 Staaten darüber beraten, wie der Erderwärmung Einhalt geboten werden kann. Die Konferenz soll die letzten Grundlagen für das Pariser Übereinkommen von 2015 schaffen, das im nächsten Jahr in eine entscheidende Umsetzungsphase eintritt, um den Anstieg der Durchschnittstemperatur auf deutlich unter zwei Grad zu drücken. UN-Generalsekretär Antonio Guterres. "Unsere Modelle belegen, dass wir wissentlich eben jene Ökosysteme zerstören, die uns am Leben erhalten. An vielen Orten auf der ganzen Welt werden weitere Kohlekraftwerke in großer Zahl geplant und gebaut. Entweder wir beenden unsere Abhängigkeit von der Kohle, oder all unsere Anstrengungen, den Klimawandel aufzuhalten, werden dem Untergang geweiht sein." In vielen Ländern ist der Druck in Sachen Klimaschutz im vergangenen Jahr deutlich gewachsen: In Deutschland etwa hat "Fridays for Future" bei vielen Bürgern für einen Stimmungswandel gesorgt. Das beschlossene Klimaschutzgesetz mag daheim umstritten sein, in Madrid kann die Bundesregierung es als Erfolg verbuchen. Andernorts hat der Druck eher nachgelassen, etwa in den Vereinigten Staaten, wo US-Präsident Donald Trump seinen Ausstieg aus dem Abkommen erklärte. Die demokratische Parlamentssprecherin Nancy Pelosi allerdings bekannte sich in einer Rede zum Engagement der USA im Kampf gegen die globale Erwärmung. "Wir sind hier, um Ihnen im Namen des Repräsentantenhauses mitzuteilen: Wir sind immer noch drin." In der zweiten Konferenz-Woche greifen dann auch die Umweltminister der Länder in die Verhandlungen ein. Eigentlich war die Veranstaltung in Chile geplant, wurde aber wegen der Unruhen dort kurzfristig nach Spanien verlegt.