STORY: Im ägyptischen Scharm El-Scheich beginnt am Sonntag die Weltklimakonferenz . Bei dem bis zum 18. November angesetzten Treffen wird darüber beraten, wie man das im Pariser Abkommen vereinbarte Ziel erreichen kann, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Jeder der 197 Unterzeichner der UN-Klimakonvention verfolgt eigene Interessen, einen Konsens zu finden, dürfte wie immer schwierig werden. Jedes Jahr, das vergeht, ohne das stärkere Maßnahmen ergriffen werden, führt allerdings lediglich dazu, dass noch radikalere Schritte notwendig werden. Der Klima-Expertenrat der Bundesregierung hält schärfere Regeln zur Treibhausgas-Begrenzung jedoch für unvermeidlich. Deutschland hat sich völkerrechtlich verpflichtet, seinen CO2-Ausstoß bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren. Dies hat noch die vergangene Regierung im Klimaschutzgesetz verankert. Die nötigen Instrumente dafür wurden jedoch nicht mehr beschlossen. Im Kampf um mehr Klimaschutz haben sich am Samstag in Madrid Demonstranten an zwei der berühmtesten Gemälde von Francisco de Goya geklebt, "Die bekleidete Maja" sowie "Die nackte Maja". Es sei noch möglich, das Ziel von 1,5 Grad maximaler Erderwärmung einzuhalten, so die Gruppe. Dazu brauche man aber jetzt einen Wandel.

