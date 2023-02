STORY: Der Welt-Fußballer des Jahres ist diesmal ein Weltmeister: Lionel Messi durfte am Montag eine weitere Trophäe der Fifa entgegennehmen. Argentinien hatte im vergangenen Dezember die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen, zwei Tore hatte Messi im Finale gegen Frankreich beigesteuert. Welcher Titel dabei für ihn welchen Stellenwert hat, daran ließ der 35-Jährige am Montag keinen Zweifel. "Wir waren schon lange auf der Jagd nach dem Titel. Für mich persönlich war es die einzige Trophäe, die ich nicht hatte. Und da mir keine weitere WM mehr bleiben würde, war das die wichtigste von allen. Meine Karriere wurde mit der wichtigsten Trophäe gekrönt - und, Gott sei Dank, allen Titeln, um die man spielen kann." Seine Landsleute Lionel Scaloni und Emiliano Martinez wurden als Trainer des Jahres bzw. als Torhüter des Jahres ausgezeichnet. Die Spanierin Alexia Putellas wurde zur Spielerin des Jahres gewählt, nachdem sie Barcelona 2022 zum dritten Mal in Folge zum nationalen Titel geführt hatte.

Mehr