Keine schöne Bescherung für Reisende. Fluglinien rund um den Globus müssen über die Weinachtsfeiertage Tausende Flüge streichen - aus Personalmangel. Die Omikronvariante des Coronavirus macht auch vor den Mitarbeitern an Bord und am Boden nicht Halt, zum Unmut der Reisenden. "Stellen Sie sich vor, wir mit all unseren Taschen raus aus dem Haus, in Reisestimmmung und dann erfährt man am Flughafen, dass der Flug ausfällt." In den USA hatten die Unternehmen Delta Airlines und United Airlines als erstes gehäufte Flugabsagen über die Feiertag angekündigt. In den Vereinigten Staaten hat Omikron die Covid-19-Erkrankungen innerhalb der vergangenen Woche um 45 Prozent ansteigen lassen. Diesseits des Atlantiks, in Großbritannien, wurden an drei Tagen hintereinander jeweils mehr als 100.000 Neuinfektionen gemeldet. Experten schätzen, dass ab dieser Woche eine von zehn Personen in London infiziert werden könnte. Auf der anderen Seite des Ärmelkanals, in Frankreich verzeichneten die Behörden einen neuen Corona-Rekord. Die Ansteckungszahlen verzeichneten mit rund 90.000 ein Sieben-Monats-Hoch. Die Regierung erließ neue Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie.

