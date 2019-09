Die Schüler und Schülerinnen in Australien gehörten zu den ersten, die bei den globalen Protesten für mehr Klimaschutz am Freitag auf die Straße gegangen sind. In Sydney ließen sie Stifte und Hefte liegen und nahmen dafür Transparente und Megaphone in die Hand. Tausende Demonstranten zogen ins Geschäftsviertel der australischen Metropole und brachten ihre Forderungen zum Ausdruck. Auf Schildern war zu lesen "Wir sind gekommen, um die Zukunft unser Kinder zu schützen" und "Politikwechsel statt Klimawandel" Ähnliche Proteste sind am Freitag in 150 Ländern geplant. Die Bewegung Fridays for Future erwartet mehrere Hunderttausend Teilnehmer. Allein in Deutschland sind in Dutzenden Städten mehr als 500 Aktionen angemeldet.