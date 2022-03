STORY: Chicago, USA Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hält mittlerweile seit 12 Tagen an. Und während sich die Lage in der Ukraine immer weiter verschärft, protestieren rund um den Globus viele Menschen gegen den Krieg. Hunderte versammelten sich am Sonntag in Chicago, um die, nach eigenen Angaben, größte ukrainische Flagge Amerikas über dem Kennedy Expressway zu enthüllen. Washington, USA Auch vor dem Weißen Haus versammelten sich Menschen, um ihre Solidarität mit der Ukraine zu unterstreichen. Sie forderten unter anderem eine stärkere militärische Unterstützung durch die USA, sowie die Einrichtung einer Flugverbotszone. Buenos Aires, Argentinien Tausende Demonstranten kam in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires zusammen. Die Menge marschierte durch die Innenstadt und forderte Frieden. Dabei riefen die Leute Slogans wie "Stoppt den Krieg" oder "Putin, Mörder. Raus aus der Ukraine." Mexiko Stadt, Mexiko Auch in Mexiko Stadt waren die Anti-Kriegs-Demonstranten in der Innenstadt unterwegs. Sie machten sich große Sorgen rund um die ukrainischen Flüchtlinge. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind bereits rund 1,5 Millionen Menschen durch den Krieg aus dem Land getrieben worden. Schneverdingen, Niedersachsen "Stoppt Putin und tragt mehr Wolle." Im niedersächsischen Schneverdingen gab es sogar einen tierischen Protest gegen die russische Invasion. Dutzende Schafe trugen aus Solidarität die Nationalfarben der Ukraine. Es gibt also viele Orte und Formen des Protests rund um die Welt.

Mehr