STORY: Weltweite Trauer rund um einen der ganz Großen seines Sports: Der brasilianische Fußballstar Pelé ist am Donnerstag mit 82 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung in São Paulo gestorben und die Fifa-Zentrale im schweizerischen Zürich ließ am Freitag die Flaggen auf halbmast hissen - als Zeichen der Trauer und Anteilnahme. Edson Arantes do Nascimento, wie der Stürmer mit bürgerlichem Namen hieß, hat zusammen mit seinem Team drei Weltmeisterschaften gewonnen: 1958, 1962 und 1970. Internationale Sportstars verneigten sich daher vor seinem Talent. So unter anderem auch der ehemalige brasilianische Formel-1-Pilot Rubens Barrichello: "Mein lieber Freund Pelé, ich kann dir nur danken, für alles, was du für unser Land getan hast. Für alles, was du mit dem Trikot, das die Nummer 10 trug, erreicht hast. Und auch, wenn ich dich nicht oft habe spielen sehen, habe ich doch durch die Augen meines Vaters die Freude gespürt, wenn er erzählte, was er durch dich erleben durfte. Ich bin dir sehr, sehr dankbar!" Der Tod dieses charismatischen Sportstars sorgte für Schlagzeilen in vielen Ländern rund um den Globus. Die italienische Gazzetta dello Sport titelte: Es war einmal ein König. Das Märchen eines Champions, der Brasilien glücklich gemacht hat. Und sogar in Nigeria war Pelé auf den Titelseiten wiederzufinden. Die weltweite Anteilnahme ist also deutlich zu spüren. Und in Brasilien selbst hat der scheidende Staatspräsident Jair Bolsonaro nach dem Tod des Fußball-Idols eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen.

Mehr