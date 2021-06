Mit einer weltweit konzertierten Aktion in 16 Ländern ist den Behörden ein schwerer Schlag gegen das organisierte Verbrechen gelungen. Bei Razzien in Hunderten Wohnungen wurden mehr als 800 Verdächtige festgenommen und über 48 Millionen Dollar an Bargeld und Kryptowährungen beschlagnahmt, wie Europol am Dienstag mitteilte. Die Operation unter dem Decknamen "Greenlight/Trojan Shield" sei eine der größten und ausgeklügelsten Aktionen gegen Kryptonetzwerke gewesen. Die weltweite Aktion ging auf Ermittlungen des FBI und australische Behörden zurück, die ein von Kriminellen genutztes Kommunikationsnetzwerk geknackt und so Millionen verschlüsselter Nachrichten mitgelesen hatten. Die Ermittlungen liefen über Jahre. Die Beschuldigten stehen im Verdacht, unerlaubt Handel mit Betäubungsmitteln und Waffen unter Nutzung von verschlüsselten Kommunikationsnetzwerken und Kryptohandys betrieben zu haben. Bei diesen Geräten handelt es sich um präparierte Smartphones, auf denen eine App installiert ist, mit der Kommunikation abhörsicher gemacht werden kann. In Deutschland durchsuchten Ermittler 150 Objekte und nahmen Dutzende 70 Verdächtige fest. Oberstaatsanwalt Benjamin Krause von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. "Das zusammenhängende, und quasi das verbindende Band in diesen ganzen Ermittlungsverfahren, war eben diese Nutzung der verschlüsselten Kommunikation über sogenannte Kryptohandys. Es ist also nicht so gewesen, dass es quasi eine weltweite oder eine bundesweite Tätergruppierung war, sondern es ist eher so, dass es ganz unterschiedliche Tätergruppierungen gab, die aber alle diesen Dienst, diese Kommunikation genutzt haben. Und das ist eben gelungen, dass die US-amerikanischen Behörden diesen Dienst, diese Kommunikation öffnen konnten, entschlüsseln konnten und dann zur Verfügung gestellt haben, unter anderem auch in Deutschland. In Deutschland wiederum konnten dann ganz unterschiedliche Ermittlungsverfahren gegen ganz unterschiedliche Tätergruppierungen eingeleitet werden." Man habe sich mit den Kryptohandys in den "Hosentaschen" der organisierten Kriminalität befunden, sagte der Leiter der australischen Bundespolizei. Die Kriminellen hätten nur über Drogen, Gewalt und Mord gesprochen.

