STORY: Trauriger Muttertag: Am Dienstag gingen Demonstrierende in Mexiko-Stadt auf die Straße und forderten Gerechtigkeit für ihre vermissten Söhne und Töchter. Jedes Jahr verschwinden Tausende von Menschen in der mexikanischen Hauptstadt. Die Demonstrierenden werfen dem Staat vor, zu wenig für die Aufklärung der Fälle zu unternehmen. Diese Mutter vermisst ihre Tochter. O-TON Norma Andrade "Ich werde denen, die das meiner Tochter angetan haben, nicht vergeben, ich bin nicht Gott. Ich suche auch keine Rache, nein. Ich verlange lediglich Gerechtigkeit für Alejandra." In Mexiko wird der Muttertag vielerorts am 10. Mai begangen. Für viele ist er kein Tag der Freude, sondern Gelegenheit, die zunehmende Gewalt und die mangelnde Unterstützung seitens der mexikanischen Behörden anzuklagen. Zuletzt lenkte der Fall von Debanhi Escobar die Aufmerksamkeit darauf, dass in Mexiko viele Frauen Opfer von Gewaltverbrechen werden. Auch Debanhi galt zunächst als vermisst, bevor ihre Leiche in einem Wassertank gefunden wurde. In Mexiko werden durchschnittlich 10 Frauen pro Tag getötet, Zehntausende gelten als vermisst.

