STORY: Der Pool im Garten von Aaron Peterson im US-Bundesstaat Arizona galt früher der Abkühlung. Mittlerweile ist er ein Trinkwasserreservoir. "Er fasst 32.000 Liter. Ich werde ihn nicht mehr leeren, damit ich Wasser für die Toilettenspülung habe." Die Bewohner in der Gegend duschen nicht mehr und sparen Wasser wo es geht. Denn sie sind nicht ans Trinkwassernetz angeschlossen. "Wir verbrauchen zwischen 15 und 19 Kubikmeter Wasser im Monat. Wir haben eine Messuhr an unserem Tank, die uns benachrichtigt, wenn er bald leer ist. Die benachbarte Gemeinde Scottsdale hatte mitgeteilt, dass sie keine Wasserentnahmen aus ihrem Netz mehr für kommerzielle Lieferanten erlauben wird. Diese hatten das kostbare Gut in der Stadt getankt und an die Bewohner der Rio Verde Foothills geliefert. "Wir sind 2018 hierher gezogen. Niemand hat uns gesagt, dass es ein Trinkwasserproblem in der Gegend gibt." Aber die Gemeinde muss Wasser für seine eigenen Einwohner sparen. Nach jahrelangen Dürreperioden war ihre Wasserversorgung aus dem Colorado River reduziert worden. Lieferanten waren gezwungen, viel weiter zu fahren, um Wasser aus anderen Quellen zu holen, was zu erheblichen Preissteigerungen führte. Sarah Porter, Direktorin des Center for Water Policy an der Arizona State University, sagt, das eigentliche Problem liege in der zersiedelung der Gegend. "Wir haben in Arizona strenge Regeln für die Wasserversorgung. Eine der wichtigsten ist, dass keine neue Siedlung mit sechs oder mehr Häusern ohne eigene Wasserversorgung gebaut werden darf." Vielerorts wurde dennoch gebaut - einfach in Teilgebieten mit vier oder fünf Häusern. Wer für deren Versorgung zuständig ist, soll jetzt ein Gericht entscheiden.

