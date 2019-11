Mit schneearmen Wintern hat man in Mexiko Erfahrung. Wo, wie hier in der Baja California, die Temperaturen auch im Winter kaum unter 10 Grad sinken, müssen sich ambitionierte Wintersportler etwas einfallen lassen. Statt einer Skipiste tun es dann auch mal die malerischen Sanddünen nahe der Stadt Mexicali. Im Rahmen der Veranstaltung Baja Sandboard 2019 maßen sich jüngst Teilnehmer aus aller Welt, und zeigten ihre besten Tricks über Rampen und in anderen Disziplinen. BAJA SANDBOARD-WETTBEWERBER AUS MEXICALI, MEXIKO, LUIS VALDEZ "Die Geschwindigkeit, das Adrenalin beim Springen. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es fühlt sich toll an. Es ist wirklich wunderbar zu springen. Man wird wirklich schnell." BAJA SANDBOARD EVENT ORGANIZER, OMAR MORALES "Sandboarden ist eine Sportart, die man im Sand genießen kann, als wäre man am Strand. Es ist dem Snowboarden sehr ähnlich, man kann die Tricks zeigen, die man auch von dort her kennt." Snowboarden auf Sand im T-Shirt. In nicht allzu ferner Zukunft vielleicht auch eine Option für Ski-Gebiete hierzulande.