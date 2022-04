STORY: Die Sonne spiegelt sich im Wasser, hier in Haltern am See. Und genau um die geht es. Auf dem Gewässer in Nordrhein-Westfalen schwimmen Solarpanele. Sie sollen möglichst viel erneuerbare Energie erzeugen. Verantwortlich zeichnet das Unternehmen BayWa re . Toni Weigl ist Leiter des Produktmanagements für die schwimmenden Panels. "Wir bauen hier einen drei Megawatt Floading PV-Park, eine Innovation wirklich in Deutschland. In Holland wurden zwar schon viele Anlagen so umgesetzt, über 200 Megawatt, aber wir bauen jetzt hier die größte schwimmende Solaranlage in Deutschland." Und was kann die? "Die Anlage kann einen supergroßen Beitrag zur landneutralen Energiewende leisten, weil hier ein ungenutzter See, der vorher zur Auskiesung verwendet wurde, in ein erneuerbares Energiekraftwerk umgewandelt wird." Gerade in Zeiten stark steigender Energiepreise seien Unternehmen daran interessiert, sich unabhängig zu machen von fossilen Energieträgern. Daher werden gern in solche Anlagen investiert. "Der Vorteil bei einer schwimmenden Solaranlage ist halt, dass die Solarmodule, die besser arbeiten, wenn sie kühl sind, nahe an der Wasserfläche sind und dadurch, dass die Wasserflächen leicht gekühlt werden, eine höhere Effizienz haben und somit auch eine höhere Energieausbeute bringen können." Das Unternehmen habe sich das Potenzial für schwimmende Solaranlagen in Deutschland genau angesehen. "Ich glaube, das ist erst der Start jetzt von einer großen Transfusion in erneuerbare Energiekraftwerke auf Wasserflächen." Allein in Deutschland könnten auf ungenutzten Seen bis zu 20 Gigawatt solar umgesetzt werden, so der Produktmanager.

