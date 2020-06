Baya Webervögel mit ihren charakteristischen hängenden Nestern an einem Baum in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu. Zwar sind die Tiere mit dem wissenschaftlichen Namen Ploceus philippinus auf dem indischen Subkontinent und in Südostasien weit verbreitet. Doch im von Verkehr und Abgasen chronisch überlasteten Kathmandu ist der Gesang der Vögel für gewöhnlich kaum zu hören. Der Einbruch des Tourismus durch die Coronakrise hat die in einem Talkessel gelegene Hauptstadt ruhiger gemacht. Die Bewohner der Stadt sollen wegen der Ansteckungsgefahr in ihren Wohnungen bleiben. Da bieten die Vögel eine willkommene Abwechslung. "Das Zwitschern hören zu können ist wunderbar. Wir wachen morgens auf und besuchen die Vögel. Sie bauen an ihren Nestern und manchmal sieht es so aus als würden sie zum Spaß hin und her schaukeln. Das macht es umso schöner. Sie fliegen herum. Was sie machen wirkt sehr ruhig und friedlich. Das beruhigt die Umgebung noch mehr." In Nepal hat mit dem Monat Juni die Regenzeit begonnen. Die Webervögel werben umeinander, bauen an ihren Nester und paaren sich. In Asien werden sie als äußerst gesellig geschätzt.