Wer erzieht den kleinen Elefanten? Weniger der Vater, sondern eher die Tanten, wusste schon der Dichter James Krüss. Beim Elefantenbaby Otto in München scheint das ähnlich zu sein - der kleine Elefantenbulle wird immer selbstbewusster im Außengehege. Dort gehen seine Tanten und seine Mutter mit ihm auf Entdeckungstour. Otto wurde am 22. März im Münchner Tierpark Hellabrunn geboren. Er genießt seinen ersten Frühling vor allem draußen in vollen Zügen, wie Daniel Matterna sagt, der Teamleiter des Elefantenhauses: "Otto ist im Moment in Hochform. Er genießt das Wetter, genau wie wir, jetzt, wo es endlich schön ist. So kann er viel Zeit im Außengehege verbringen, was er viel mehr genießt. Er mag auch den ganzen Sand drinnen, es ist wie ein großer Spielplatz, aber draußen ist es noch besser. Es gibt so viele Dinge für ihn zu entdecken, es ist alles aufregend, sogar die Steine, auf die er klettern und sie erkunden kann. Er probiert wirklich alles aus." Als Bulle sei es unwahrscheinlich, dass Otto auf lange Zeit hier im Zoo bleiben könne, sobald er wachse und stärker werde. Aber da seien ja noch die „Erziehungsberechtigten“ - und hier nicht zuletzt sein Vater: O-Ton: "Tatsache ist, dass er irgendwann den Zoo verlassen muss. Aber wir haben vielleicht den Vorteil, dass er sich so gut mit Gajendra versteht, was uns helfen könnte, ihn noch ein bisschen länger zu behalten. Denn die Zeit wird kommen, wenn er so stark und groß ist und Stoßzähne bekommt, dass er anfangen wird, seine Tanten zu ärgern, nur weil er es kann. Aber wir werden die Dinge im Auge behalten und vielleicht kann Gajendra ihm beibringen, wie er sich als Bulle verhalten sollte." Der jetzt schon gut 300 Kilogramm schwere Elefant war bereits im Außengehege, als noch Besucher da waren. Matterna sagt, Otto habe das auch sehr genossen – mit Trompeten und dem vollen Programm. Insofern scheinen sich viele hier wieder auf Besuchs-Zeiten im Tierpark zu freuen.

