STORY: Im russischen Angriffskrieg auf die Ukraine herrscht weiter Unklarheit über die Lage in der umkämpften Stadt Soledar im Osten des Landes. Dieses von den ukrainischen Grenztruppen herausgegebene Video soll Kämpfe in Soledar zeigen. Russland hatte nach tagelangen schweren Gefechten zuletzt die Einnahme der Stadt gemeldet. Russische Einheiten hätten die Kleinstadt am Donnerstagabend vollständig erobert, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitag mit. Die Ukraine wies diese Darstellung allerdings zurück. "Unsere Einheiten sind dort. Die Stadt ist nicht unter russischer Kontrolle", sagte ein Sprecher des Militäroberkommandos für die Ostukraine gegenüber deutschen Medien. Diese Bilder zeigen Panzer rund zehn Kilometer von Soledar entfernt. Auch die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar erklärte am Morgen, die für beide Seiten verlustreichen Kämpfe dauerten an. Die Angaben beider Seiten ließen sich nicht unabhängig überprüfen. In einer per Video übertragenen Rede vor dem litauischen Parlament zeigte sich Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj siegesgewiss. "Gemeinsam gehen wir dem Sieg entgegen. Auf den endgültigen Sieg über dieses Reich. Russland wird nicht mehr in der Lage sein, den Völkern Europas etwas zu diktieren, wenn wir diesen Krieg mit der entscheidenden Niederlage des Aggressors beenden." Selenskyj erneuerte seinen Aufruf an seine internationalen Partner, den Druck auf Russland zu erhöhen: "Wir brauchen dringend Entscheidungen der gesamten Antikriegskoalition. Neue Verteidigungsentscheidungen, die es den ukrainischen Soldaten ermöglichen, die russische Armee von unserem Land zu vertreiben. Das betrifft vor allem moderne Panzer und effektive Artillerie." Für Russland geht es bei der Kleinstadt Soledar auch um einen wichtigen propagandistischen Sieg, denn eine Eroberung wäre der größte militärische Erfolg seit einer Serie von Rückschlägen in den vergangenen Monaten.

Mehr