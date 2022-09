STORY: Die Königin ist tot - lang lebe der König! 70 Jahre hat es gedauert, bis aus dem Prinzen Charles - König Charles III. wurde. Nach dem Tod seiner Mutter, Königin Elisabeth II., ist ihr ältester Sohn am Donnerstag automatisch zum König geworden. Er war drei Jahre alt, als er mit der Inthronisierung seiner Mutter 1952 nach den Regeln der Monarchie zu ihrem Nachfolger wurde. Einer Familientradition folgend nahm Charles eine Militär- und Offiziersausbildung auf, verließ 1976 jedoch das Militär, um sich auf seine royalen Pflichten zu konzentrieren. Noch immer wird Charles von vielen Briten die gescheiterte Ehe mit Prinzessin Diana nachgetragen, deren Beliebtheit in weiten Teilen der Bevölkerung ungebrochen ist. Nach Dianas Tod wurde die Beziehung von Charles zu seiner Jugendfreundin Camilla öffentlicher. Jahrelange, geschickt gesteuerte Auftritte führten dazu, dass sie allmählich als seine Partnerin akzeptiert wurde. Sie heirateten im April 2005 in einer bescheidenen standesamtlichen Zeremonie im Rathaus. Charles wird von manchen Gegnern für schwach gehalten. Aus ihrer Sicht habe er sich zwar in alles mögliche eingemischt, sei aber für die Aufgaben eines Königs schlecht gewappnet. Befürworter halten ihm zugute, dass er sich für den Klimaschutz einsetzt und eine Wohltätigkeitsorganisation gegründet hat. Nachdem Königin Elizabeth ihr Arbeitspensum nach einer Krankheit Anfang 2013 reduziert hatte, übernahm Charles, wie auch andere Mitglieder der königlichen Familie, mehr offizielle Aufgaben. Die offizielle Krönung des Königs ist für den 10. September geplant.

