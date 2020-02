"Prachtstück" sagte Angela Merkel zu dem Blumenstrauß, den ihr die amtierende Deutsche Blumenfee am Dienstag überreichte. Der Valentinsgruß vom Zentralverband Gartenbau an die Bundeskanzlerin ist mittlerweile Tradition. Wohl eine willkommene Abwechselung nach dem politischen Beben vom Montag. Mit der Rückzugsankündigung von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer war unter anderem auch den Startschuss für das Rennen um die Kanzlerkandidatur in der Union gefallen. Unions-Fraktionsvorsitzender Ralph Brinkhaus sprach sich für eine zügige Personallösung aus. Er wolle sich aber nicht durch "Fahrpläne" unter Druck setzen lassen. "Wenn wir jetzt ein dreiviertel Jahr damit verbringen, Personaldebatten zu führen, ist das auch nicht gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir noch Entscheidungen zu treffen haben bei uns in der Partei. Und insofern sollten wir uns auch die Zeit für diese Entscheidung dann entsprechend nehmen." CSU-Chef Markus Söder forderte eine Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der Union "früher als nur im Laufe des Jahres". Auch CSU-Generalsekretär Markus Blume widersprach der Position von Kramp-Karrenbauer, die sowohl die personelle als auch inhaltliche Weichenstellung auf dem regulären CDU-Parteitag im Dezember sieht. "Ich sag' es noch einmal ganz deutlich: Es liegt im allseitigen Interesse der Union, dass diese offene Fragen rasch geklärt werden. Es ist aus unserer Sicht nicht denkbar, dass wir in einen monatelangen Selbstbeschäftigungsprozess eintreten. Wir haben an der SPD gesehen, wo das hinführt - nämlich weit nach unten." Söder pocht zudem auf ein Mitspracherecht der CSU bei der Kür des Kandidaten. Selbst lehnt er eine Kanzlerkandidatur allerdings ab.