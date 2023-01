STORY: Die Suche nach einer winzigen radioaktiven Kapsel, die man in Westaustralien vermisst, ist weiter verstärkt worden. Die australische Behörde für nukleare Sicherheit teilte am Dienstag mit, dass sie sich an der Suche beteiligt und ein Team mit spezieller Ausrüstung geschickt hat. Die Kapsel mit einem Durchmesser von nur rund 6 Millimetern enthält radioaktives Cäsium-137. Sie war von dem Bergbau-Unternehmen Rio Tinto einem Spezial-Transport anvertraut worden. Es wird vermutet, dass sie von einem Lastwagen gefallen ist, der von Newman aus in die nordöstlichen Vororte von Perth unterwegs war. Das ist eine Strecke von rund 1.200 Kilometern. Rio Tinto entschuldigte sich am Montag für den Verlust, der sich an einem unbekannten Tag innerhalb der vergangenen zwei Wochen ereignet hat. Der oberste Gesundheitsbeamte von Westaustralien, Andrew Robertson, warnte am Freitag, dass ein längerer Kontakt mit der Kapsel zu Strahlenschäden führen könnte. Experten informierten allerdings auch, dass ein rasches Vorbeifahren an der Kapsel mit einem relativ geringen Gesundheitsrisiko verbunden ist.

