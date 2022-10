STORY: Die Länder des Westbalkans wollen nach Darstellung von Außenministerin Annalena Baerbock ihre Differenzen überwinden und näher zusammenrücken. Die Grünen-Politikerin kündigte am Freitag in Berlin an, dazu seien mehrere Abkommen geplant: "Mit diesen Abkommen werden die Menschen dieser Länder erstens in der Lage sein, die Grenzen auf dem westlichen Balkan nur mit ihren Personalausweisen zu überqueren. Zweitens werden die Universitäten die Abschlüsse der jeweils anderen Länder anerkennen und die Arbeitgeber werden berufliche Qualifikationen aus der Region akzeptieren. Das mag wie eine Formalität klingen, aber das sind historische Schritte. Historische Schritte, die das Leben der Menschen verändern werden." Die Staats- und Regierungschefs der Westbalkanstaaten wollen bei einem Gipfel in Berlin Anfang November die Vereinbarungen unterzeichnen. Zudem wolle die Bundesregierung den Weg der Länder in die Europäische Union ebnen. Der sogenannte Berliner Prozess war von Deutschland 2014 unter der damaligen Kanzlerin Angela Merkel ins Leben gerufen worden. Er soll die sechs Balkan-Länder Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien näher zusammenbringen und gemeinsam für den Beitritt zur Europäischen Union vorbereiten.

