38 Punkte trennen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund und Ligaschlusslicht SC Paderborn. Im Westfalen-Derby am Sonntag stehen sich zwei Fußball-Welten gegenüber. Paderborns Trainer Steffen Baumgart: "Wir haben die schlechteste Ausgangsposition. Wir sind die Mannschaft, die dann natürlich den größten Abstand aufs sichernde Ufer hat. Und trotzdem sind wir noch dabei und das wollen wir zeigen, das wollen wir machen, auch gegen Dortmund. Ich gehe mal davon aus, dass uns die meisten da nicht so viel zutrauen. Wir trauen uns das zu und so wollen wir auch auftreten. Und deswegen gehen wir auch personell und gedanklich, wie immer, in das Spiel rein: Vollgas, nach vorne und versuchen, zu gewinnen." Paderborn könnte mit einem Sieg oder gar einem Punkt Hoffnung auf den fast abgeschriebenen Klassenerhalt machen. Das Team hat acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. In Dortmund ist indessen die Chance auf die Meisterschale geringer geworden, nachdem das Team von Lucien Favre gegen Tabellenführer FC Bayern München am Dienstag 0:1 verloren hatte. "Ja aber wir wollen weiter machen wie in der Rückrunde nach dem Coronavirus - nach dem Coronavirus in Klammern - so wie gegen Schalke, wie gegen Wolfsburg und auch wie gegen Bayern. Es werden sechs Spiele, die werden sehr, sehr schwer sein, das wissen wir." Dem BVB wird am Sonntag Stürmer Erling Haaland fehlen. Er hatte sich im Topspiel gegen die Bayern am Knie verletzt. Auch Mittelfeldspieler Mo Dahoud hatte sich eine Verletzung zugezogen und wird für den Rest der Saison ausfallen. Für ihn wird vermutlich Emre Can oder Axel Witsel auflaufen, die nach ihren Verletzungen wieder einsatzbereit sind.