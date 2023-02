STORY: Die Spirale der Gewalt dreht sich immer weiter. Israelische Siedler haben am Sonntagabend in Hawara nahe der besetzten Stadt Nablus im Westjordanland palästinensische Häuser angezündet, nachdem zuvor, am selben Tag, ein palästinensischer Angreifer zwei Israelis in ihrem Auto erschossen hatte. In dem Video kann man sehen, wie israelische Siedler eine Straße in Hawara blockieren, Feuer entzünden und Steine auf palästinensische Häuser werfen. Nach Angaben palästinensischer Behörden wurde bei den Angriffen ein Palästinenser getötet. Hawara liegt in einem Gebiet, in dem es regelmäßig zu Spannungen zwischen Palästinensern und israelischen Siedlern kommt. Während die Gewalt in der Region sich immer weiter hochschaukelt, wurde nach einen Treffen in Jordanien zwischen Vertreter Israels und der Palästinenser unter jordanischer Vermittlung am Sonntag die Absicht unterstrichen, jede weitere Eskalation im Nahost-Konflikt zu vermeiden.

Mehr