Rein in den Rhein, in die allerdings nur noch relativ kühlen Fluten: bei diesem Wetter kommt vielen jede Abkühlung wie gerufen. Etliche haben sich in dieser Woche gerne mit dem schönen Sommerwetter arrangiert, auch im Raum Köln. Dieser Mann zum Beispiel verbringt die heißen Stunden am Rheinufer im Gartenstuhl und liest Zeitung. O-Ton: "Ich finde das ganz entspannt und bin eigentlich froh, dass ich nicht weit weg muss. Dass ich hier in Rodenkirchen kurz vor der Haustür noch schwimmen kann im Rhein. Es ist natürlich gefährlich. Man darf nicht weit raus. Aber es ist sehr schön hier." Auch diese Frau verlängert am Rheinufer die Urlaubssaison. "Es ist fantastisch. Wir brauchen kein Mallorca. Wir haben die kölsche Mallorca hier." Im Wasser des Rheines lässt es sich aushalten, sowohl auf vier Beinen als auch auf zweien. Diese Frau ist mit ihrem Hund hier unterwegs: O-Ton: "Das ist super. Mein Hund der liebt das Wasser. Dann gehen wir halt ans Wasser zum Spielen. Das ist das Beste für die. Das Allerschönste." Doch nicht alle Menschen finden die Hitze Ende August uneingeschränkt großartig - wie auch diese Passantin: O-Ton: "Ich habe Angst weil ich mich total schlecht fühle. Weil ich das auch nicht gewöhnt bin. Weil ich denke das Klima ändert sich so fürchterlich rasch und wenn ich in unseren Garten sehe, dann bin ich traurig weil sehr viele Blätter ganz gelb schon sind, die früher erst im Oktober so aussahen." Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach sagt am Dienstag zur Wetterlage in dieser letzten Augustwoche: O-Ton: "Der Sommer verabschiedet sich diesmal mit richtig heißem Sommerwetter. Temperaturen zum Teil deutlich über 30 Grad. Gestern am Montag waren es sogar 36 Grad und so geht es eigentlich bis Sonntag weiter. Am Donnerstag unterbrochen durch ein paar Gewitter und Temperaturen etwas unter 30 Grad. Aber bis zu Sonntag können wir überall in Deutschland die 30 Grad nochmals knacken." Der Deutsche Wetterdienst warnt damit zugleich für die kommenden Tage vor heftigen Unwettern. So hatte es am Montagabend in München eine enorme Gewitterzelle gegeben. Binnen zehn Minuten hieß es hier durch gewaltige Wassermassen "Land unter". Die Meteorologen weisen für weite Teile Deutschlands in den nächsten Tagen auf mögliche Extremwetter-Ereignisse hin, mit Starkregen und Hagel sowie teils heftigen Sturmböen.