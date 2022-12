STORY: Schnee, Glätte und eisige Temperaturen in Bayern, so auch hier am Flughafen München. Am Mittwoch waren zweitweise weder Starts noch Landungen möglich. Zwei Bahnen mussten geschlossen werden. Mehr als 130 Fluge wurden zunächst abgesagt, andere umgeleitet. Raumfahrzeuge waren im Einsatz. In Frankfurt erfreuten sich Spaziergänger in einem Park und Weihnachtsmarktbesucher an der Hauptwache an der weißen Pracht. "Also, mir gefällt's. Ich finde es wunderschön. Die Hunde haben Spaß, ich habe Spaß. Schöner, frischer Neuschnee ist eine sehr tolle Sache. Besser als Regen und Matsch." "Nein, ich finde es ganz schön, dass es mal wieder Winter gibt. Das hatten wir ja seit einigen Jahren nicht gehabt und jeder spricht von der Klimakrise. Und da ist es vielleicht ganz schön, wenn man auch wieder mal Schnee hat und mal anständige, niedrige Temperaturen, damit auch die Natur sich entsprechend darauf einrichten kann." "Wir sind ja hier auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt und genießen zu viert hier mal eine kleine Auszeit und freuen uns hier jetzt langsam so ein bisschen winterlich auf die Weihnachtszeit." Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis morgen vor Gefahren durch Glatteis und überfrierenden Nässe in Süddeutschland. Ab der Nacht zum Freitag sei mit andauerndem leichten bis mäßigen Schneefall im Süden und Südosten des Landes zu rechnen.

Mehr