Thomas Knecht aus Herxheim bei Landau in Rheinland-Pfalz baut auf seinem landwirtschaftlichen Betrieb unter anderem Getreide und Zuckerrüben an. Er stammt aus einer klassischen Bauern-Familie: Vater, Großvater - sie alle waren in der Landwirtschaft tätig. Die Ernte in diesem Jahr sei eine spannende Ernte gewesen, sagt Knecht. Aufgrund der Trockenheit im April und Mai habe er eigentlich eine schlechte Ernte erwartet. Im Juni habe es dann zum Glück doch noch etwas Regen gegeben. "Aber im Weizen kann man sprechen von einer durchschnittlichen Ernte. Bei der Braugerste beziehungsweise Sommerweizen kann man eher von einer schlechten Ernte sprechen, da wir hier einfach im Mai - April, Mai keinen Regen, beziehungsweise zu wenig Regen hatten." Die Getreideernte bleibe in diesem Jahr mit 42,4 Millionen Tonnen um knapp fünf Prozent hinter dem Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2019 zurück, teilte der Deutsche Bauernverband am Dienstag in Berlin mit. Wegen Dürre und anderen Wetterextremen würden die deutschen Bauern erneut über Ernteeinbußen klagen. Dabei gebe es aber extreme regionale Unterschiede. Neben der teilweise schlechten Ernte seien auch die Preise für einige landwirtschaftliche Produkte gefallen, sagt Bauernpräsident Joachim Rukwied: "Und insofern kommen zwei negative Faktoren zusammen. Einmal die erneut unterdurchschnittliche Erntemenge und zum zweiten in der Tendenz noch schwächere Preise wie im Vorjahr, deutlich schwächere Preise wie vor zwei Jahren. Und das führt dazu, dass die Liquiditätssituation in den Betrieben deutlich angespannt ist." Der Verband fordert deshalb staatliche Hilfe. Notwendig sei unter anderem die Einführung einer steuerlichen Gewinnrücklage, so Rukwied. Thomas Knecht hofft nun darauf, dass das Wetter mitspielt. Und natürlich auf eine gute Zuckerrübenernte.

