Der Milliardär und Unternehmer Richard Branson wird am 11. Juli mit einem Testflug seiner Raumfahrtfirma Virgin Galactic an den Rand des Weltraums reisen. Das teilte Virgin Galactic am Donnerstag mit. Es soll der erste Flug des Unternehmens sein, bei dem eine vollständige Besatzung von zwei Piloten und vier "Missionsspezialisten", einschließlich Branson, an Bord sein wird. Bleibt es beim 11. Juli als Starttermin, würde Branson Amazon-Gründer Jeff Bezos neun Tage zuvorkommen. Blue Origin, die Raumfahrtfirma von Bezos, hatte bereits im Mai einen bemannten Flug mit der Rakete "New Shepard" für den 20. Juli angekündigt. Ein erfolgreicher Flug von Branson an Bord des Virgin-Raumflugzeugs wäre ein wichtiger Meilenstein im Wettlauf, eine neue Ära der privaten kommerziellen Raumfahrt einzuläuten. "Virgin Galactic steht an der Spitze einer neuen kommerziellen Raumfahrtindustrie, die den Weltraum für die Menschheit öffnen und die Welt für immer verändern wird", sagte Branson in einer Erklärung, die Virgin's Ankündigung begleitete. Seine Mutter habe ihm beigebracht, nie aufzugeben und nach den Sternen zu greifen. Jetzt sei es an der Zeit, diesen Traum zu verwirklichen. An dem Rennen in der kommerziellen Raumfahrt ist auch SpaceX-Chef Elon Musk betreiligt. Er hat aber noch kein Datum für seinen Raumflug festgelegt.

