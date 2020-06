Auch Menschen ohne Krankheitssymptome können andere mit dem neuartigen Corona-Virus anstecken. Immer wieder äußerten Experten, diese Vermutung, als Grund dafür, warum sich das neuartige Virus so schnell auf der Welt verbreitet hat. Die WHO Expertin Maria van Kerhove sagte nun, dass bis zu etwa 40 Prozent der Corona-Ansteckungen durch Infizierte erfolgt, die selbst keine Symptome zeigen. Wer Symptome zeige, sei offenbar dann am ansteckensten, wenn diese zum ersten Mal auftreten - "also sehr früh", so die Mitarbeiterin der Weltgesundheitsorganisation. Gerade deswegen sei das Virus so schwer aufzuhalten. In Deutschland liegt die Zahl der Neuinfektionen laut dem Robert-Koch Institut am Mittwoch bei 318 Fällen. Damit haben sich bislang über 184.000 Menschen in Deutschland mit dem Virus infiziert.