Nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verbessert sich die Lage in Europa, global sehe man allerdings eine Verschlechterung in der Coronavirus-Pandemie, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Ghebreyesus am Montag. Am Sonntag habe es mit 136.000 die höchste Zahl an Neuinfektionen an nur einem Tag gegeben. Auch in Osteuropa, Zentralasien und Lateinamerika gebe es mehr Fälle. Brasilien ist ein neues Epizentrum des Virus. Nur in den USA sei die Zahl der Infektionen höher als hier. Ghebreyesus forderte die Mitgliedsländer dazu auf, ihre Anstrengungen zur Eindämmung des Coronavirus fortzusetzen. Diese Ankündigung folgt auch auf eine Reihe von Lockerungen in der ganzen Welt. Ein Gegenbeispiel liefert Neuseeland. Die Regierungschefin Jacinda Ardern hatte am Montag angekündigt, fast alle Beschränkungen aufheben zu wollen, da es keine aktiven Infektionsfälle mehr gebe. Hier genossen viele Menschen am Dienstag wieder ihr Leben, wie sie es vor der Pandemie kannten. Cafés, Straßen und öffentliche Verkehrsmittel in der Hauptstadt Wellington waren wieder voll ausgelastet. Weltweit haben sich rund sieben Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Über 400.000 Menschen sind laut WHO-Angaben mit dem Virus oder an der Lungenkrankheit COVID-19 gestorben.